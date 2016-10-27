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Bursaspor’da Konyaspor mesaisi başladı

Bursaspor, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında karşılaşacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı.


27 Ekim 2016 13:26

Ziraat Türkiye Kupası’nda dün sahasında Yomraspor’u 3-0 mağlup eden Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında sahasında karşılaşacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yapılan ve yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışma ısınma hareketleri ile başladı. Yomraspor mücadelesinde 90 dakika oynayan futbolcular, düz koşu ile antrenmanı tamamlarken, diğer futbolcular ise orta alanda pas kontrol, daha sonra da 5’e 5 kalesiz oyun oynadı. Antrenmanın basına kapalı olarak gerçekleştirilen bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışma yapıldığı bildirildi.

Timsah’ta 3 eksik var
Bursaspor’un bugün yaptığı antrenmana, sakatlıkları süren Emre Taşdemir ve Furkan Özçal ile birlikte, sol alt adelesinde çekme olan Tomas Sivok katılmadı. Çek defans oyuncusu Sivok’un tedbir amaçlı çalışmaya dahil olmadığı bildirildi.

Bilal Kısa oğluyla birlikte antrenmanda
Yomraspor maçında bir grup taraftarın ıslıkla protesto ettiği Bilal Kısa, bugün yapılan çalışmaya oğlu Ömer ile birlikte geldi. Futbolcularla sohbet eden Ömer, daha sonra babası Bilal ve dün gece yapılan Yomraspor mücadelesinde 90 dakika forma giyen Erdem Özgenç ile birlikte yürüdü.

Minik öğrenciler moral verdi
Bursaspor’un bugün öğle saatlerinde Özlüce Tesisleri’nde yaptığı antrenmanı Özel Demet Anaokulu öğrencileri de izledi. Futbolcularla bir araya gelen minik öğrenciler, yapmış oldukları Timsah maketini kaptan Pablo Martin Batalla’ya hediye etti.
 

Mesut Alan
 

Etiketler: Bursaspor


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