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Bursaspor'da Konyaspor'a karşı 2 eksik

Bursaspor, Süper Lig’in 9. haftasında yarın sahasında Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Yeşil-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Furkan Özçal ve Emre Taşdemir dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Bursasporda Konyaspora karşı 2 eksik

28 Ekim 2016 11:32

Spor Toto Süper Lig’in ilk 8 haftasında 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde ederek 4. sırada yer alan yeşil-beyazlılar, ligin 9. hafta mücadelesinde yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. Saat 16.00’da başlayacak olan müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek.

Süper Lig’de 27. randevu
İki ekip, yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte Süper Lig’de 27. kez karşı karşıya gelecek. Yeşil-beyazlılar, bu maçlarda 11 galibiyet elde ederken, Konyaspor ise 7 kez sahadan 3 puan ile ayrıldı.

Timsah evinde üstün
Bursaspor, Atiker Konyaspor ile evinde oynadığı 13 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik elde ederken, yalnızca 1 mağlubiyet aldı.

Hamzaoğlu ve Kocaman eşit
İki ekibin teknik direktörleri Hamza Hamzaoğlu ve Aykut Kocaman, yarınki karşılaşma ile birlikte birbirlerine 8. kez rakip olacak. Daha önce karşı karşıya geldikleri 7 müsabakada 3’er kez galibiyet elde eden taraflar, 1 mücadelede ise sahadan 1’er puanla ayrıldı.

Konyaspor deplasmanda kötü
Konuk ekip Konyaspor, Süper Lig'de çıktığı son 6 deplasman karşılaşmasında yalnızca 1 galibiyet alabildi.

Bursaspor’da iki eksik
Yeşil-beyazlı ekipte, uzun süredir sakatlıkları sebebiyle takımdan ayrı kalan Emre Taşdemir ve Furkan Özçal’ın dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Sakatlığı sebebiyle geçtiğimiz hafta Alanyaspor deplasmanında forma giyemeyen Arjantinli yıldız Pablo Martin Batalla ise yarınki mücadelede oynayabilecek.

Düdük Ümit Öztürk’te
Yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayacak olan müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk’ün yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Caner Ak.

Mesut Alan

Etiketler: Bursaspor


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