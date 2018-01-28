Diğer
Kategoriler

Bursaspor’da kötü gidişat sürüyor

Lig'de dün deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Bursaspor, 5 maçtır galibiyet yüzü görmüyor.

Bursasporda kötü gidişat sürüyor

28 Ocak 2018 10:06

Süper Lig’in 19. haftasında dün deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşan yeşil-beyazlılar, 1-0 öne geçtiği karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrılarak taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı. Ligin ikinci yarısına kötü bir başlangıç yapan ve çıktığı 2 maçta da sahadan puansız ayrılarak kalesinde de 6 gol gören Timsah, ligdeki galibiyet hasretini de 5 maça çıkardı.

Son 5 maçta 4 mağlubiyet

Le Guen yönetimindeki yeşil-beyazlılar, ligde çıktığı son 5 maçta 4 mağlubiyet elde etti. Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Alanyaspor müsabakalarında sahadan puansız ayrılan Bursaspor, sahasında oynadığı Gençlerbirliği karşılaşmasından ise 1 puanla ayrıldı. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç