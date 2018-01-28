Bursaspor’da kötü gidişat sürüyor

Süper Lig’in 19. haftasında dün deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşan yeşil-beyazlılar, 1-0 öne geçtiği karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrılarak taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı. Ligin ikinci yarısına kötü bir başlangıç yapan ve çıktığı 2 maçta da sahadan puansız ayrılarak kalesinde de 6 gol gören Timsah, ligdeki galibiyet hasretini de 5 maça çıkardı.

Son 5 maçta 4 mağlubiyet

Le Guen yönetimindeki yeşil-beyazlılar, ligde çıktığı son 5 maçta 4 mağlubiyet elde etti. Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Alanyaspor müsabakalarında sahadan puansız ayrılan Bursaspor, sahasında oynadığı Gençlerbirliği karşılaşmasından ise 1 puanla ayrıldı.