Bursaspor’da Lemi Keskin adaylığını açıkladı

Bursaspor Kulübü’nün 19-20 Mayıs veya 26-27 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan kongresi öncesi Ahmet Bozdemir ve Hüseyin Akdemir’in ardından Lemi Keskin de adaylığını açıkladı. Bir otelde basın mensupları ile bir araya gelen Keskin, projelerini anlattı. Başkan Ali Ay’ın paraya dayalı demeçlerinin herkesin içini kararttığını ifade eden Lemi Keskin, “Borcumuz azalacaktı, 2,5 misli arttı. Projenin, planın olmadığı yerde başarısızlık kaçınılmaz. Sivasspor maçında taraftara hareket yaptı, divan kurulunda üyelere, ‘Konuşup konuşup defolup gidiyorsunuz’ dedi. Sonra da hatırlamadı. Bunlar hep aklımızda kaldı. Türkiye Ligi’nin en şişkin kadrosuna sahibiz, 33 futbolcumuz var. Türkiye’de böyle bir şey yok. Kadro maliyetimiz 20 milyon 750 bin Euro. Kadromuzda 24 kişi olsa, her futbolcunun maliyetinin 600-700 bin Euro olduğunu düşünsek, kulüp böylece 6-7 milyon Euro kar yapacak. Ali Başkan geldikten sonra 6 teknik direktör geldi. Bunun da maliyeti çok büyük” dedi.

Keskin, düzenlediği görsellerle Bursaspor’un borç tablosunu, gelir ile giderlerini ve çıkış formülünü anlattı.

"Stadyumun isim hakkı için 10 yıllık anlaşma planlıyoruz"

Ocak ayının başından bu yana çalışma yaptıklarını ifade eden Keskin, “Borsa Projesi, Timsah Arena, Balat Projesi, Timsah Outlet, Bursaspor Koleji ve gayrimenkul projelerini düşündük. 50 milyon Euro finansman sağlayan Dubai kaynaklı fon şirketiyle sözleşme imzaladık. Özellikle stadyumun isim hakkı konusunda ciddi çalışmalarımız oldu. 10 yıllık satacağız. 4 milyon Euro’ya sattığımızda 40 milyon Euro gelir olacak. Sosyal medyada stadyumun reklamları yapılmaya başlandı. Bu işin 100 bin Dolar maliyeti var. Anlaştığımız firma bunu yaptırıyor. Bursaspor’u sıfır noktasına getirmek için uğraşıyoruz. Kimsenin yapamadığı bir şeyi yaparken karşı çıkılacağını zannetmiyorum” dedi.

"Futbolcuların bu davranışını protesto ediyorum"

Futbolcuların iki gündür antrenmana çıkmamalarının marka değerini azaltan bir şey olduğunu ifade eden Keskin, “Ali Bey ile rakip olduğumuz için eleştirebilirim ama futbolcuların antrenmana çıkmaması kötü bir darbedir, marka değerinin azalmasıdır. Asgari ücretle çalışan taraftar son maçta stadı doldurdu. Aldıkları parayı bile hak etmeyen futbolcuların bu davranışını protesto ediyorum. Biz oluşturduğumuz bütçe ile para kazanan bir Bursaspor oluşturacağız. Para kazandığımız zaman böyle bir şey olmayacak. Bütün Bursa reklam peşinde olmadığımızı görecek. 24-25 futbolcu olduğu zaman yönetilebilir bir takım olacak. Osmanlıspor, Başakşehir gibi takımların taraftar, reklam gelirleri yok. Akhisar senelerdir bizim üzerimizde ligi bitiriyor. Vakıfköy’den 3-4 futbolcu her sene takıma monte etmeliyiz” diye konuştu.

Önümüzdeki sezon için tehlike bölgesinden uzak bir takım hedeflediklerini belirten Keskin, “45 puan üzerinden düşündük. Futbolculardan göndermek istediğimiz, fiyatını indirmek istediğimiz çok isim var. 300-400 bin Euro’ya çok daha kaliteli oyuncular bulunabilir. Teknik Direktör için de anlaşacağımız sportif direktörün kararı doğrultusunda görüşmelerimiz olacak” şeklinde konuştu.