Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında dün deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşan yeşil-beyazlılar, sahadan 3-1 yenik ayrıldı. Mücadele sonrası aldığı istifa kararını sözlü olarak yönetime ileten Hamzaoğlu'nun istifasının kabul edilmediği açıklandı. Deneyimli çalıştırıcı ve yeşil-beyazlı futbolcuların akşam saatlerinde yapılan antrenmanda moralinin bir hayli bozuk olduğu gözlendi.

4 oyuncu izinli

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman 5'e 2 pas pres çalışmasıyla devam etti. Daha sonra ise yarı sahada 3 kale ile taktik çalışma yapıldı. Dün oynanan Gençlerbirliği maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular antrenmanı düz koşularla tamamladı. İzinli olan Pablo Batalla, Harun Tekin, Yonathan Del Valle ve Cristobal Jorquera antrenmanda yer almadı. Sakatlığı bulunan İsmail Konuk ve ağrıları olan Erdem Özgenç takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Bilal Kısa büyük oranda sezonu kapattı

Dün oynanan Gençlerbilriği maçında sakatlanan Bilal Kısa'nın iç yan bağının koptuğu belirtilirken, büyük oranda sezonu da kapattığı öğrenildi.

Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Aydınspor 1923 maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve Özlüce Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini bekleyecek.

Mesut Alan