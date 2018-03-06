Bursaspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları sürüyor

Özlüce Tesisleri'nde, Teknik Direktör Paul Le Guen yönetimindeki antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman topla koordinasyon çalışmayla devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise kondisyon koşuları yapıldı. Antrenmana sakat olan Emre Taşdemir, Sercan Yıldırım, Emmanuel Badu ile izinli Mikel Agu ve gribal enfeksiyon geçiren Bogdan Stancu katılmadı.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Ahmet Faruk Çabuk - Yusuf Ali Arslan