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Bursaspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları sürüyor

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında karşılaşacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Bursasporda Osmanlıspor maçı hazırlıkları sürüyor

06 Mart 2018 11:54

Özlüce Tesisleri'nde, Teknik Direktör Paul Le Guen yönetimindeki antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman topla koordinasyon çalışmayla devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise kondisyon koşuları yapıldı. Antrenmana sakat olan Emre Taşdemir, Sercan Yıldırım, Emmanuel Badu ile izinli Mikel Agu ve gribal enfeksiyon geçiren Bogdan Stancu katılmadı. 

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.  

Ahmet Faruk Çabuk - Yusuf Ali Arslan

Etiketler: Bursaspor, Osmanlıspor

 

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