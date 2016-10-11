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Bursaspor'da Osmanlıspor maçının biletleri satışa çıkıyor

Bursaspor'un Süper Lig'in 7. haftasında sahasında karşılaşacağı Osmanlıspor maçının biletlerinin yarın satışa çıkarılacağı açıklandı.


11 Ekim 2016 16:19

Yeşil-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında 16 Ekim Pazar günü saat 13.30’da Timsah Arena’da Osmanlıspor ile karşılaşacak. Bursaspor Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, karşılaşmanın biletlerinin yarından itibaren satışa sunulacağı bildirildi. 

Yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları ise şöyle:

"VIP 1.Balkon: 200 TL, VIP 2.Balkon: 200 TL, Batı Alt Tribün: 100 TL, Doğu Alt Tribün: 50 TL, Doğu Üst Tribün: 40 TL, Güney Kale Arkası (Teksas): 20 TL, Tofaş Tribünü:20 TL, Misafir Tribünü: 26 TL." 

Mesut Alan

Etiketler: Bursaspor, Osmanlıspor


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