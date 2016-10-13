Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Osmanlıspor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, bu maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yapılan antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman topla koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde 2 takım halinde 4 kaleyle taktik çalışma yaptı. Milli takımdan dönen defans oyuncusu Tomas Sivok takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Mesut Alan