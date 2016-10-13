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Bursaspor'da Sivok takımdan ayrı çalıştı

Bursaspor, bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Bursasporda Sivok takımdan ayrı çalıştı

13 Ekim 2016 14:14

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Osmanlıspor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, bu maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yapılan antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman topla koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde 2 takım halinde 4 kaleyle taktik çalışma yaptı. Milli takımdan dönen defans oyuncusu Tomas Sivok takımdan ayrı düz koşu yaptı.
Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. 

Mesut Alan

Etiketler: Bursaspor, sivok


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