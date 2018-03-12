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Bursaspor’da Sow ve Kubilay dinlendirildi

Bursaspor, ligin 26. haftasında oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı. Hafif sakatlıkları bulunan Moussa Sow ve Kubilay Kanatsızkuş, antrenmanda yer almadı. İki ismin de yarın takımla birlikte çalışacağı öğrenildi.

Bursasporda Sow ve Kubilay dinlendirildi

12 Mart 2018 17:55

Süper Lig’in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, hazırlıklara başladı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman koordinasyon çalışması ile devam etti. Ardından iki farklı gruba ayrılarak minyatür kalelerde pas çalışması gerçekleştiren yeşil beyazlı ekip, antrenmanın son bölümünde ise yarı alanda çift kale maç yaptı.

Sow ve Kubilay dinlendirildi 

Antrenmanda sakatlıkları devam eden Emmanuel Badu ve Sercan Yıldırım yer almazken, ameliyat yerinde ağrıları olan Kubilay Kanatsızkuş ile hafif sakatlığı bulunan Moussa Sow da dinlendirildi. Kubilay ve Sow’un yarın takımla birlikte çalışacağı bildirildi.
Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürecek. 

Mesut Alan
 

 

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