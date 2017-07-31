Bursaspor’da yedekler as takımı yendi

Genç oyuncu Kubilay Kanatsızkuş’un bu sabah vefat eden anneannesi için cenaze namazının kılındığı Zafer Camii'ne giden Fransız çalıştırıcı Paul Le Guen, antrenmana yarım saat gecikmeli dahil oldu.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında üçüncü etap kamp çalışmalarına bugün sabah saatlerinde Özlüce Tesisleri’nde yapılan antrenmanla başlayan yeşil-beyazlı ekip, günün ikinci antrenmanını da gerçekleştirdi. Akşam saatlerinde yapılan antrenman kuvvet ve çabukluk çalışmaları ile başlarken, antrenmanın ikinci bölümünde ise as oyuncular ve yedek ağırlıklı oyunculardan oluşan iki grup çift kale maç çalışması gerçekleştirdi.

Paul Le Guen genç oyuncusunu acı gününde yalnız bırakmadı

Bu sabah saatlerinde anneannesi Mücevher Varoğlu vefat eden genç oyuncu Kubilay Kanatsızkuş, cenaze namazına katıldığı için antrenmanda yer almadı. Teknik Direktör Paul Le Guen de genç oyuncusunu acı gününde yalnız bırakmayarak cenaze namazının kılındığı Zafer Camii'ne gitti. Antrenmanın ikinci bölümünde yapılan çift kale maç çalışmasının başında antrenman sahasına gelen deneyimli çalıştırıcının sık sık oyuncularına uyarılarda bulunduğu gözlendi.

Yedek ağırlıklı takım kazandı

As oyunculardan oluşan kadroda, Harun, Barış, Ekong, Titi, Onur, Cris, Merter, Deniz, Batalla, Aziz ve Stancu yer aldı. Yedek ağırlıklı kadroda ise Muhammet, Jovic, İsmail, Ertuğrul, Rüştü, Faty, Furkan Soyalp, (Sinan Bakış), John, Sercan, Berat (Ozan Can) ve Necid forma giydi. Çift kale maç çalışmasında Mert Örnek, Emirhan Aydoğan, Yusuf Abdullah, Cafu ve kaleci Ataberk Dadakdeniz forma giymedi. Karşılaşmayı yedek ağırlıklı takım Necid ve Sinan Bakış’ın golleriyle 2-0 kazandı.

Yeşil-beyazlılar, yarın saat 09.30'da Özlüce Tesisleri'nde yapacağı antrenman ve 18.00'de ise Keçiörengücü ile Minareliçavuş Tesisleri'nde oynayacağı hazırlık maçı ile çalışmalarını sürdürecek.