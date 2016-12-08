Yeşil-beyazlı takım, Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında 10 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Kritik mücadele öncesi Bursaspor Kulübü, resmi internet sitesi aracılığıyla deplasman tribünün biletleri hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2016-2017 Turgay Şeren Sezonu’nun 14. haftasında 10 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da Bursasporumuzun Vodafone Arena Stadı’nda Beşiktaş’la oynayacağı karşılaşma için taraftarlarımıza bin 900 bilet ayrılmıştır. İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu’nun 15 Kasım 2016 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan karar gereği, biletlerin satış organizasyonuyla ilgili olarak kulüpler yetkili kılınmış olup, yine aynı toplantıda alınan kararlar doğrultusunda taraftarların güvenliği ve birlikte hareket etme zorunluluğu açısından, biletlerin satışı tribün gruplarına gerçekleştirilmiştir. Passolig gişelerinden ve passo.com.tr adresinden satış yapılmayacaktır. Bilet satın alan taraftarlarımızın, maç günü Bursaspor passolig kartlarını mutlaka yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Passolig kartını yanında bulundurmayan taraftarlarımıza stadyumda tek geçişlik pass kart verilmeyecektir. Bilet temin eden taraftarlarımız, biletlerini başka birine transfer edemeyecektir. Biletli taraftarlarımız, 10 Aralık 2016 Cumartesi günü saat 12.00’de Timsah Arena Doğu Tribünü önünden otobüslerle toplu olarak Vodafone Arena’ya götürülecek olup, münferit olarak İstanbul’a gidecek olanlar, biletleri olsa dahi stada alınmayacaklardır.”