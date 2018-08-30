Bursaspor’dan Fenerbahçe’ye 9 futbolcu

2018-2019 sezonu 1. Transfer ve Tescil döneminin bitmesine sayılı saatler kala transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Bursaspor’un kaptanı Harun Tekin’i renklerine bağladı. Bursaspor Başkanı Ali Ay’ın yaptığı açıklamada Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardıklarını ve transferin gerçekleşmesini beklediklerini söyledi. Milli kaleci Harun Tekin, son 24 yılda Bursaspor’dan Fenerbahçe’ye transfer olan 9. futbolcu olarak dikkat çekiyor.

Fenerbahçe’nin daha önce Bursaspor’dan kadrosuna kattığı isimler şu şekilde:

Ali Nail Durmuş

Bursaspor formasıyla tam 7 sezon boyunca mücadele eden Ali Nail Durmuş, 187 maçta 31 gole imza attı. Golcü forvet 1994-1995 sezonunda Fenerbahçe’ye transfer oldu. Sarı-lacivertli formayı 3 sezonda 20 kez terleten Ali, 1 gole de imzasını attı.

Frank Pingel

Bursaspor’da 1 sezon oynayan Danimarkalı futbolcu 1994-1995 sezonunda Fenerbahçe’ye transfer oldu. Çıktığı ilk maçta sakatlık yaşayan Pingel 2 sezonda sarı-lacivertli formayı 5 kez giyerken TSYD Kupası’nı kazanan kadroda yer aldı.

Elvir Baliç

Türkiye’de Bursaspor ile birlikte muhteşem bir istatistiğe imza atan Elvir Baliç, yeşil-beyazlı takımda 3 sezon boyunca çıktığı 94 maçta 42 gole imza attı. Boşnak futbolcunun bu performansı Fenerbahçe’nin ilgisini çekti ve Baliç, 1998-1999 sezonunda 9 milyon 500 bin Euro gibi rekor bir bonservis ücretiyle İstanbul’un yolunu tuttu. Sarı-lacivertli formayla 34 maçta 21 gole imza atan Bosna-Hersekli futbolcu, 15 milyon 600 bin Euro’ya Real Madrid'e transfer oldu. Bir sonraki sezon Fenerbahçe’ye geri dönen golcü futbolcu 31 maçta 7 gole imzasını attı.

Ümit Özat

Bursaspor’da kiralık olarak forma giydikten sonra 2001-2002 sezonunda Fenerbahçe’ye transfer olan Ümit Özat, sarı-lacivertli takımla birlikte güzel günler yaşadı. Tam 6 sezon Fenerbahçe formasını giyen tecrübeli defans oyuncusu kaptanlığa kadar yükseldi ve sayısız başarıya imza attı.

Serdar Kulbilge

Bursaspor’da 5 sezon boyunca forma giyen Serdar Kulbilge, 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe’ye transfer oldu. 3 sezon boyunca sarı-lacivertli formayı giyen başarılı kaleci, 32 maçta forma şansı buldu. 2008-2009 sezonunun başında ise Kocaelispor’a transfer oldu.

Şener Özbayraklı

2. Lig’den gelip, Milli Takım’a kadar yükselen Şener Özbayraklı, 2015-2016 sezonunun başında 5 milyon TL bedelle Fenerbahçe’nin yolunu tuttu. Hala sarı-lacivertli formayı terleten milli futbolcu, takımıyla birlikte 95 maça çıkarken 5 kez de rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Ozan Tufan

Bursaspor’un altyapısından çıkan ve UEFA Avrupa Ligi’nde attığı golle birlikte Avrupa Ligi’nde en genç golcü olma özelliğini taşıyan Ozan Tufan, 2015-2016 sezonunun başında Fenerbahçe’ye 7 milyon 500 bin Euro bedelle transfer oldu. Genç oyuncu, sarı-lacivertli forma ile 98 maçta görev alırken, 3 gol kaydetti. Milli futbolcu, şu anda Teknik Direktör Phillip Cocu tarafından U21 takımına gönderildi.

Volkan Şen

Bursaspor’da Şenol Güneş ile birlikte kendini bulan Volkan Şen, 2 milyon 500 bin Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe’nin yolunu tuttu. Sarı-lacivertli ekiple birlikte 2 sezonda 76 maça çıkan yetenekli futbolcu 9 gole imza attı.

Fernandao

Bursaspor’da 2014-2015 sezonunda Süper Lig’de gol krallığı yaşayan Fernandao, Ozan Tufan ve Volkan Şen ile birlikte aynı transfer döneminde 3 milyon 400 bin Euro bedelle Fenerbahçe’ye transfer oldu. Sarı-lacivertli formayı 3 sezon boyunca terleten golcü futbolcu, 104 maçta 50 gole imzasını attı. Fernandao bu yazın başında 2 milyon 300 bin Euro bedelle Suudi Arabistan ekibi Al-Wahda’ya transfer oldu.

Harun Tekin

Bursaspor’un 2010-2011 sezonunda Güngören Belediyespor’dan transfer ettiği Harun Tekin, tam 8 sezon yeşil-beyazlı formayı giydi. 8 sezonda 152 maça çıkan milli kaleci, Bursaspor’un kaptanlığına kadar yükseldi. Başarılı eldivenin transfer sezonunun bitmesine bir gün kala Fenerbahçe’ye imza atması bekleniyor.