Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye Batalla göndermesi

Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye Batalla göndermesi

Bursaspor Basın Sözcüsü Suat Paçacı, Fenerbahçe’nin Batalla için Fernandao ile takas teklifinde bulunacağı yönünde çıkan haberleri yapanlara sert çıktı. Paçacı, "Pablo’nun eski ayakkabısını bile alamazlar" dedi.

Bursaspordan Fenerbahçeye Batalla göndermesi

26 Ekim 2016 11:16


Bir spor gazetesinde çıkan haberde, Fenerbahçe’nin Bursaspor’un yıldızı Batalla için Fernandao’yu takas teklifinde sunacağı iddia edildi. 'Yılın takası' olarak duyurulan habere Bursaspor cephesinden sert yanıt geldi.

"Pablo'nun eski ayakkabısını bile alamazlar"
Daha önce Türkiye’de Bursaspor’dan başka bir takımda oynamayacağını dile getiren Batalla’nın kendileri için değerli bir oyuncu olduğunu dile getiren Bursaspor Basın Sözcüsü Suat Paçacı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Bu haberleri yazanlara, bu hayalleri görenlere söylenecek tek şey var; Pablo'nun değil şu an giydiği yeni ayakkabısını eski ayakkabısını dahi alamazlar. Bunu Fenerbahçe için söylemiyorum. Batalla bizim değerli bir oyuncumuz. Zaten Türkiye'de Bursaspor'dan başka bir takımda oynamayacağını defalarca söylemişti. Pablo ile ilgili çıkan bu tarz haberlere itibar edilmemesini istiyoruz” dedi.

Mesut Alan


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!