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Bursaspor’dan hakem tepkisi

Bursaspor Yardımcı Antrenörü Fuat Buruk, Trabzonspor ile oynadıkları karşılaşmada yedikleri ikinci golde faul olduğunu savunarak, "Maalesef hakem bunları vermedi. Hakemler istedikleri gibi düdük çalıyorlar. İkinci golde üst üste iki net faul verilmeyince tepki oldu. Maçı taraflı yönettiğini düşünüyoruz" dedi.

Bursaspordan hakem tepkisi

13 Ocak 2017 23:19
Bursaspor’dan hakem tepkisi - Tıkla İzle

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’nun hakem tarafından tribüne gönderilmesi sebebiyle maç sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yardımcı Antrenör Fuat Buruk, “Bugün iyi bir takıma kaybettik. Kazanmak için çıktık. İstediğimizi maalesef yapamadık. Kötü goller yedik. Zemin de oyunu olumsuz etkiledi. Yediğimiz ikinci golde çok net fauller vardı. Maalesef hakem bunları vermedi. Hakemler istedikleri gibi düdük çalıyorlar. İkinci golde üst üste iki net faul verilmeyince tepki oldu. Maçı taraflı yönettiğini düşünüyoruz. Trabzonspor, topun arkasına geçip iyi savunma yaptı. Zemin kötüydü. Hızlı pas yapamadık. Bunun için kaybettik. Trabzonspor’u kutluyoruz” dedi.

“Avrupa hedefimizden uzaklaşmadık”
Birkaç transfer daha yapacaklarını ifade eden Buruk, “Bu hafta bitecek. Biz hedefimizden şaşmadık. İlk beş ve Avrupa hedefimizden uzaklaşmadık. Biz bugün sadece maç kaybettik. Bundan sonra daha iyi takım olacağız. Geniş kadro ile hamleler yapabileceğiz. Bursa’da iyi oynayıp kazanmak gerekiyor. Tepkiler sonuca olduğunu düşünüyorum. Kazanamadık ama kötü de oynamadık. Belli kesim destek veriyor. Bazıları bizi kabullenmiş değil. Elimizden geleni yapıp katkı koymaya çalışıyoruz. Birlik beraberlik olursa daha iyi Bursaspor olacak. Bütün taraftarlarımızın yüzünü sezon sonu güldürmüş olacağız” diye konuştu. 

Mesut Alan - Ahmet Faruk Çabuk


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