Yeşil-beyazlı takım, Akhisar Belediyespor ile Cumartesi günü sahasında oynayacağı Spor Toto Süper Lig 11.hafta maçının hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde gerçekleşen antrenman 1 saat 45 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 pas pres pres çalışmasıyla devam etti. Daha sonra 3 gruba ayrılan yeşil-beyazlı oyuncular, kendi arasında turnuva yaptı ve turnuvanın şampiyonu mavi takım oldu. Neşeli geçen antrenmanda sakatlığı bulunan Bilal Kısa ve Cristobal Jorquera takımdan ayrı çalıştı.

Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

Mesut Alan

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