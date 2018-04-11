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Bursaspor'dan neşeli antrenman!

Bursaspor, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yapılan ve neşeli geçen antrenmanla devam etti.

Bursaspordan neşeli antrenman!

11 Nisan 2018 15:24

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, bu maçın hazırlıklarını bugün yapılan antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman yarı sahada oynanan oyunla devam etti. Daha sonra dar alanda minyatür kalelerle 6'ya 3 kontrol pas oyunu oynayan yeşil-beyazlı takım, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı. 

Dünkü antrenmanda yer almayan Titi ve Sow bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Sakatlığı bulunan Josua John'un tedavisine devam edilirken, John Bostock ve Badu ise takımdan ayrı çalışma yaptı.
Bursaspor, bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürecek.  

 

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