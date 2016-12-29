Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Bursaspor'dan sahasında sürpriz sonuç

Bursaspor'dan sahasında sürpriz sonuç

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 4. hafta müsabakasında sahasında Aydınspor 1923 ile karşılaştı. Müsabaka 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Bursaspordan sahasında sürpriz sonuç

29 Aralık 2016 18:51

Ziraat Türkiye Kupası maç sonucu: Bursaspor: 1 - Aydınspor 1923: 1

Maçtan dakikalar 

15. dakikada Sercan’ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında Faty’nin kafa vuruşunda Kubilay topa dokunamayınca kaleci son anda tokatladı.

27. dakikada Deniz’in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Sercan’ın şutunu Evren kurtardı.

36. dakikada sol korner çizgisi önünde Bünyamin’e sert müdahalede bulunan Ömer ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

42. dakikada Deniz’in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Sercan, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

62. dakikada Vedat’ın sağ kanattan getirip ortaladığı topa iyi bir vuruş yapan Berat Ali, meşin yuvarlağı havalandırdı. 1-1

71. dakikada Kubilay’ın pasında ceza sahası içerisinde buluşan Sercan’ın şutunu kaleci kurtardı.

87. dakikada Sinan’ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Necid altı pas üzerinden boş kaleye topu üstten dışarıya gönderdi.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Murat Özcan xx, Alpaslan Dedeş xx, Gökmen Olgaç xx
Bursaspor: Mert Günok x, Mert Örnek xx, Ricardo Faty xx, Ertuğrul Ersoy xx, Bünyamin Kasal xx, Merter Yüce xx, Gökhan Berkay Yıldız xx (İsmail Can Çavuşluk dk. 90 ?), Josua John x (Sinan Bakış dk. 64 xx), Deniz Yılmaz xx, Sercan Yıldırım x (Tomas Necid dk. 85 ?), Kubilay Kanatsızkuş xx
Yedekler: Harun Tekin, Erdem Özgenç, İsmail Konuk
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Aydınspor 1923: Evren Özyiğit xx, Erdi Bakırcı xxx, İsmail Hacıhafızoğlu xxx, Ömer Karancı x, Mustafa Babaoğlu xx (Emre Çelik dk. 90 ?), Gürcan Gözüm xx (Veysi Sarsılmaz dk. 53 xx), Şamil Ünal xx, Oğuzhan Kayar xx (Haluk Türkeri dk. 87 xx), Vedat Budak xx, Serkan Özdemir xx, Berat Ali Genç xx
Yedekler: Ulaş Güler, Yusuf Yıldırım, Anıl Can Çelik, Süleyman Özdamar
Teknik Sorumlu: Mahmut Arslan
Goller: Sercan Yıldırım (dk. 42) (Bursaspor), Berat Ali Genç (dk. 63) (Aydınspor 1923)
Kırmızı kart: Ömer Karancı (dk. 36) (Aydınspor 1923)
Sarı kartlar: Vedat Budak, Erdi Bakırcı, Şamil Ünal (Aydınspor 1923) 

Ahmet Faruk Çabuk - Mesut Alan 

Etiketler: aydınspor 1923, Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası G Grubu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 5°C

  • Bursa

    Bursa 2°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç