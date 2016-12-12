Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 2. haftasında sahasında oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarına 1 günlük izinin ardından bugün akşam saatlerinde yapılan antrenmanla başladı. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Takım halinde yapılan ısınma koşularıyla başlayan antrenmanda daha sonra 2 gruba ayrılan oyuncular, 20 dakika tempolu koşular yaptı. Son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yapıldı.

SİVOK, BİLAL VE MERTER AYRI ÇALIŞTI

Sakatlığı bulunan Tomas Sivok ve Bilal Kısa’nın yanı sıra alt adalesinde ağrısı olan Merter Yüce takımdan ayrı düz koşu yaptı. U21 maçında sol ayağına aldığı darbe sonucu ağrıları olan Bünyamin Kasal ise kondisyon salonunda çalıştı.

SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU

İstanbul’da Beşiktaş ile oynanan müsabakanın hemen ardından yaşanan patlamada yaşamını yitiren şehitler anısına Bursasporlu oyuncular antrenman öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürecek.