Diğer
Kategoriler

Bursaspor’dan seyircisiz oynama kararına sert tepki

Bursaspor Kulübü, basketbol takımlarının bugün Bahçeşehir Koleji ile oynayacağı maçın seyircisiz oynanmasına ilişkin alınan karara sert tepki gösterdi.

Bursaspordan seyircisiz oynama kararına sert tepki

16 Mayıs 2018 13:44

Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"14 Mayıs 2018 tarihinde Bahçeşehir koleji ile oynadığımız maçta Atatürk Spor Salonu’nu dolduran binlerce Bursalı basketbolseverin ağzından, maç boyunca tek bir küfür bile çıkmamışken, basketbolla bütünleşen bir centilmenlik şölenini cezalandırmış olmanın, Türk basketbolu adına kara bir leke olmaktan öte hiçbir anlamı yoktur. 

Bu lekeyi, yarı final serisinin ikinci maçından 6 saat önce, Atatürk Spor Salonu’nun kapısına kilit vurarak sürenleri, yani düzmece raporu yazan temsilci başta olmak üzere, cezaya karar veren disiplin kurulu ve tüm bu olup bitene seyirci kalan basketbol yöneticilerini ne tarih affedecektir, ne de Bursa şehri ve Bursasporlular. Sizleri sadece biz değil, rakibimiz Bahçeşehir’in eğitim kurumlarında yetişen nesil de affetmeyecektir, bu böyle bilinsin. Bahçeşehir’in yöneticilerine de bir çift sözümüz var; Yarı final serisinin ilk maçı öncesinde beyanatlarıyla ortamı germeye ve muhtemel bir gerginlik atmosferinden bir zafer hikayesi çıkarmaya kalkışan koçunuz bile maç sonrasında “çok güzel basketbol atmosferi vardı” demiş olmasına rağmen, sizlerin maruz kaldığımız bu adaletsizliğe, en azından kurumlarınızın ‘varoluş ilkeleri’ sebebiyle itiraz etmeniz gerekirdi. Ancak siz, ahlaki değerleri tutuşturan bu hukuksuzluk ateşini yakmış oldunuz ve bu gerçeği, hiçbir başarı öyküsüyle unutturamayacaksınız. Size sesleniyoruz Sayın Hüseyin Yücel Kolunuzdaki pahalı saati, kuradan çıkan bir genç oyuncunuzun koluna takmış olmanız ve hatta milyon Euro tur primi vermiş olmanız bile, Bursaspor Durmazlar’ın önünde durmanıza yetmeyecektir. Masa başında kaybedeceğimiz sanılan maçı, parkede söke söke almasını biliriz."
 

Etiketler: Bursaspor

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç