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Bursasporlu futbolculara Trabzon Havaalanında tepki

Çaykur Rizespor’a 6-0 mağlup olan Bursaspor, Trabzon Havaalanında bir grup taraftarın alkışlı tepkisi ile karşılaştı. Tribün liderlerinden Selim Kurtulan ise havaalanında oyunculara yönelik, "Yazıklar olsun hepinize. Hiç utanma da yok" diye bağırdı.

Bursasporlu futbolculara Trabzon Havaalanında tepki

07 Mayıs 2017 21:40
Bursasporlu futbolculara Trabzon Havaalanında tepki - Tıkla İzle

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında yeşil-beyazlı ekip, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor’a 6-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Rize’den otobüsle Trabzon Havaalanı’na gelen Bursaspor kafilesi, havaalanına girişte bir grup taraftarın alkışlı tepkisi ile karşılaştı.

"Hiç utanma da yok"

Havaalanının içinde ise beklemeye geçen futbolcuların yanına gelen tribün liderlerinden Selim Kurtulan, "İki hafta 5, bugün 6. Yazıklar olsun hepinize. Hiç utanma da yok" diye bağırdı. Kurtulan, daha sonra futbolcuların yanından uzaklaştırıldı.

Mesut Alan


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