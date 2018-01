Bursasporlu taraftarlar Afrin için mevlid okuttu

Bursaspor Taraftarlar Birliği, Türk askerinin Afrin'e düzenlediği operasyona destek amacıyla Mevlid-i Şerif okuttu. Akşam namazından sonra Ulu Cami’de, operasyonun zaferle sonuçlandırılması için dualar edildi. Programa taraftarlar ve vatandaşların yanında Bursaspor Başkanı Ali Ay ve İkinci Başkan Ali Ademoğlu da katıldı.

Bursaspor Başkanı Ali Ay, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili, “Biliyorsunuz taraftarımız Türkiye’ye örnek olmuş taraftar. Bu akşam da yaptılar yapacaklarını. Ben her şeyden önce çok duygulandım ve bir kere daha onlarla gurur duydum. Allah kendilerinden razı olsun. Biz de katıldık dua ettik Mevlid-i Şerifler okundu, dualar okundu, Kur’an-ı Kerim okundu. Tabi bunun amacı ordumuza, askerlerimize bir nebzede olsa moral vermek, onlara dua etmek, onların muzafferiyetini biran evvel sağlamaları için dua etmek. İnşallah eninde sonunda muzaffer olacaklar. Çünkü neticede biz sıcacık yataklarımıza yatıyoruz, ofislerimize sıcak sıcak oturuyoruz ama aşağıda baya bir savaş var. Dualarımızı onlardan esirgemeyelim inşallah bir an evvel işlerini bitirirler, zaferle yurdumuzu dönerler. Çünkü biliyorsunuz bir damarımıza basıldığı takdirde, yurdumuza, vatanımıza bir tehlike oluşturulduğunda hepimiz şehit olmaya hazırız. Bu ecdadımızdan geliyor, bu Kur’an-ı Kerim’den geliyor, bu Peygamberimizden geliyor. Bu yaşta bizler bile şehit olmaya hazırız. Allah ordumuza yardımcı olsun devlet büyüklerimize yardım etsin ve bir an önce bu işi bitirelim” dedi.

Programın sonunda taraftarlar ikramda bulundu.

Fatih Çapkın