Turan, “Tek düşüncem, Bursaspor’un değerleri ve çıkarları olmuşken, son bir kaç aylık dönemde, asılsız iddia ve iftiralarla dolu bir karalama kampanyasına maruz kaldım” dedi.

Yeşil-beyazlı kulübün altyapıdan sorumlu yönetim kurulu üyesi Ali Turan’ın bir önceki yönetimde görev yapan Ahmet Eraslan’dan aldığı 100 bin TL’yi geri iade etmediği ve kendi özel işlerinde kullandığı iddia edilmişti. İddialara ilişkin yazılı açıklamada bulunan Turan, şu ifadeleri kullandı:

“3 dönemden bu yana Bursaspor’a hizmet etmekten büyük bir gurur ve onur duymaktayım. Bu süre zarfında tek düşüncem, Bursaspor’un değerleri ve çıkarları olmuşken, son birkaç aylık dönemde, asılsız iddia ve iftiralarla dolu bir karalama kampanyasına maruz kaldım. Özellikle sosyal medyada başlatılan ve ardından son olarak da bir köşe yazarının, tümüyle iftira ve hakaret dolu bir yazısı ile gündemi işgal eden konuyla ilgili olarak, bütün gerçekleri camiamızla paylaşmak istiyorum. İkinci dönemimde birlikte görev yaptığım Ahmet Eraslan’dan 550 bin TL aldığım doğrudur. Bu para, kongre öncesinde yönetimde görev almak istemesi nedeniyle kendisinden Başkan tarafından talep edilmiş ve ayrıca yine o kongrede yönetim kurulu üyeliğine seçilen Halil Özyürek’ten de 200 bin TL kulübe katkı sağlanması istenmiştir. O dönemin başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin de bilgisi ve onayı çerçevesinde, Ahmet Eraslan’dan alınan paranın 450 bin lirası ile Halil Özyürek’in yaptığı 200 bin liralık katkı kulüp hesaplarına benim adıma yatırılmış ve kongre bitiminde de, söz konusu iki yöneticinin alacakları olarak hesaplara işlenmiştir.”

“O dönemde görev yapanlar bu gelişmelerin şahididir"

Alınan parayı kulüp için harcadıklarını ifade eden Ali Turan, “Ahmet Eraslan’dan alınan paranın 100 bin lirası ise, başkanın talimatı ve yönetim kurulu üyelerinin bilgileri doğrultusunda, benim de ayrıca katkı sağlamamla, deplasman organizasyonlarının yanı sıra, çeşitli yardımları içeren diğer harcamalar için kullanılmış ve 21 bin lira kendisine iade edilmiştir. O dönemde görev yapan yöneticiler bu gelişmelerin bizzat şahididir ve istendiğinde kendilerinden de bu konuda teyit alınabilir. Bu harcamaların kulüp kasasından değil de yönetim kurulu üyelerinin kendi katkılarıyla yapılması bir gelenekti ve her dönemde bu harcamalar yapılır, sonra yöneticilerden toplanmak suretiyle harcamayı yapan yöneticiye teslim edilir. Ancak, altını çizerek söylüyorum, başkan ve yönetimin bilgi ve onayı doğrultusunda yapılan bu harcamalardan sonra Ahmet Eraslan’ın 79 bin liralık katkısı, maalesef o dönem ki yöneticilerin büyük bir çoğunluğundan toplanamamıştır. Yönetici katkısı olarak kendisinden alınan bu bedelin bir lirası dahi, şahsımın insiyatifi ile kullanılmamış, tümüyle yönetimin bilgisi dahilinde harcanmıştır. Ancak bu miktarın benim borcummuş gibi kamuoyuna yansıtılması gerçeği yansıtmadığı gibi, hakkımda asılsız ithamların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Şu anda kamuoyuyla paylaştığım gerçekleri, hem ikinci dönemde birlikte görev aldığım yönetim kurulu bilmektedir, hem de şu anda içinde bulunduğum yönetim kurulunun iki ay öncesinden bilgisi bulunmaktadır.

“Hukuk savaşı başlattığımı camianın bilmesini istiyorum”

Turan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu doğrultuda, bir süredir yalan, yanlış ve iftiralarla Bursaspor camiası içindeki itibarımı zedelemeye yönelik bu hareketin asıl sorumlularından, hukuk çerçevesinde hesap soracağımı ve buna istinaden bir hukuk savaşı başlattığımı, saygıdeğer camiamızın bilmesini istiyorum. Son olarak madem senin borcun değil, neden Ahmet Eraslan’a 79 bin liralık ödeme yapıldı sorusuna da şu cevabı vermek istiyorum. Bu ödeme, hukuken de gerçeklerin tescillendiği güne kadar, iftira ve asılsız iddialarla beni ve benim üzerimden Bursaspor Kulübü’nü ve yönetimini yıpratmaya çalışanların ekmeğine yağ sürmemek için yapılmıştır.”