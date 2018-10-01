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Bursaspor'un 2 yıldızı kadro dışı

Bursaspor'un 2 yıldızı kadro dışı
Bursaspor'un 2 yıldızı kadro dışı

Bursaspor Kulübü, Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp'in kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Bursaspor'da alınan kötü sonuçların ardından iki isim kadro dışı kaldı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp, teknik heyetin raporu ve değerlendirmeleri doğrultusunda, yönetim kurulumuzun kararıyla 3 hafta süreyle kadro dışı bırakılmalarına ve çalışmalarını U21 takımımızla Vakıfköy Vakıfbank Orhan Özselek Tesisleri'nde sürdürmelerine karar verilmiştir" denildi.
Bursaspor'da dün alınan 2-0'lık Sivasspor mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Samet Aybaba, bazı futbolculara yaptırım uygulayacaklarını açıklamıştı.
Ahmet Faruk Çabuk
 

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