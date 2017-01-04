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Bursaspor’un Antalya kampı başladı

Bursaspor, ligin ikinci yarısı için hazırlıklarına akşam saatlerinde Antalya’da yaptığı antrenmanla başladı. Antrenmanda izinden dönmeyen Batalla, Del Valle ve Jorquera yer almadı.

Bursasporun Antalya kampı başladı

04 Ocak 2017 19:25

Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısını 27 puanla 5. sırada tamamlayan yeşil-beyazlı ekip, ikinci yarının hazırlıklarına 5 günlük iznin ardından başladı. Side’deki spor tesislerinde yapılan antrenmanda sezonu kapatan Serdar Kurtuluş, Furkan Özçal ve Bilal Kısa ile tedavi olan Emre Taşdemir, izinde olan ve 6 Ocak Cuma günü kampa katılacakları bildirilen Cristobal Jorquera, Yonathan del Valle ve Pablo Martin Batalla yer almadı. Sakatlıkları süren İsmail Konuk ile Şamil Çinaz da takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Isınma koşularının ardından topla birlikte çalışmalar gerçekleştiren yeşil-beyazlı takımın, kamp boyunca günde çift antrenman yapacağı bildirildi. Öte yandan Bursaspor, 8 Ocak’ta Arnavutluk ligi takımlarından Skenderbeu ile hazırlık maçı yapacak.

HAMZAOĞLU’NUN YÜZÜ GÜLÜYOR

Antrenman öncesi Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, kaleci antrenörü Metin Mert ile girdiği üst direğe vurma iddiasını kazanınca renkli görüntüler ortaya çıktı. Deneyimli çalıştırıcı, Mert’e, “Metin hocanın ayakkabılarını alın, hemen taksi de çağırın, gönderin” demesi gülüşmelere neden oldu.

Etiketler: antalya, Bursaspor, kamp


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