Diğer
Kategoriler

Bursaspor’un deplasman kabusu sürüyor

Bu sezon deplasmanda yalnızca 2 galibiyeti bulunan Bursaspor, Antalyaspor yenilgisiyle dış sahadaki galibiyet hasretini 6 maça çıkardı. Yeşil-beyazlılar, çıktığı son 6 deplasman maçında yalnızca 2 gol atabildi.

Bursasporun deplasman kabusu sürüyor

01 Nisan 2018 12:20

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında dün deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Deplasman performansı en kötü takımlar arasında yer alan Timsah, dış sahadaki 9. mağlubiyetini de aldı. Deplasmanda yalnızca Yeni Malatyaspor ve Konyaspor maçlarında 3 puana uzanan yeşil-beyazlılar, Sivasspor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında ise sahadan 1’er puanla ayrılmıştı.

Deplasmanda galibiyet hasreti 6 maça çıktı 

Bursaspor, ligde 6 maçtır deplasmanda galip gelemiyor. En son Konyaspor’a karşı dış sahada 3-0’lık skorla galibiyet elde eden yeşil-beyazlı ekip, o maçın ardından çıktığı Trabzonspor, Alanyaspor, Akhisarspor, Galatasaray, Osmanlıspor ve Antalyaspor maçlarında ise sahadan puansız ayrıldı.

Son 6 maçta 2 gol attı, 14 gol yedi 

Le Guen’in öğrencileri, deplasmanda çıktığı son 6 maçta yalnızca 2 kez gol sevinci yaşayabildi. Alanyaspor ve Osmanlıspor maçlarında 1’er gol kaydeden Bursaspor, kalesinde ise 14 gol gördü.  

Mesut Alan

Etiketler: Bursaspor

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç