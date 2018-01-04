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Bursaspor’un devre arası kampı başladı

Bursaspor, devre arası hazırlıkları için bugün Antalya Belek’te kampa girdi.

Bursasporun devre arası kampı başladı

04 Ocak 2018 18:51

Devre arası çalışmalarına Antalya Belek’te başlayan yeşil-beyazlılar, bugün saat 13.00’de kamp yaptığı otelde toplandı ve ilk antrenmanını akşam üzeri gerçekleştirdi. Teknik Direktör Paul Le Guen nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra pas çalışması yapan Timsah, son bölümde ise geniş alanda jokerli kontrol pas oyunu oynadı. Sakatlığı bulunan Jires Kembo takımdan ayrı düz koşu yaparken, izinli olan Aziz Behich, Titi, Pablo Batalla, Mikel Agu ve William Ekong antrenmanda yer almadı.

Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla devre arası hazırlıklarını sürdürecek.

Etiketler: Bursaspor

 

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