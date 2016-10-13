Yeşil-beyazlı ekipte, ligin 6. haftasında oynanan Gaziantepspor karşılaşmasında sağ bek oyuncusu Erdem Özgenç, kale direği önündeki bir pozisyonda topun eline çarptığı gerekçesiyle kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı. Bursaspor'un maçın hakemi Tolga Özkalfa'nın verdiği bu karara itiraz için TFF'ye yaptığı başvuru reddedilmişti. PFDK tarafından yapılan itiraz kabul görmezken, bu kez de Tahkim Kuruluna başvuran yeşil-beyazlılar, yine olumsuz yanıt aldı.

Tahkim Kurulu toplantısında alınan karar şöyle:

"Bursaspor Kulübü'nün sporcusu Erdem Özgenç'in PFDK'nın 06.10.2016 tarihli ve E.2016-2017/178, K.2016-2017/214 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; PFDK'ca, Bursaspor Kulübü sporcusu Erdem Özgenç'in, müsabakada görmüş olduğu kırmızı kartın ve cezai uygulamaların kaldırılmasına ilişkin talebinin FDT'nin 86/2. ve 86/3. maddeleri uyarınca reddine karar verilmesinde usul ve esasa bir aykırılık olmadığı anlaşılmakla başvurunun reddine, kararın onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir."

Mesut Alan