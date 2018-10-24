Bursaspor'un hedefi 8'de 8

Yeşil-beyazlı takımın teknik patronu Samet Aybaba, İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri'nde cuma günü oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Müsabakalara her zaman iyi hazırlandıklarını ifade eden Aybaba, "Sadece futbolun içerisindeki kendi kaderimize ve oyuncularımızın hücumdaki küçük tercihlerinden kaynaklanan hatalardan hep kaçırıyoruz maçları. Onlara çalıştık. Onlarla ilgili toplantı yapıyoruz. İyi takımız. Oyuncularla çok konuşuyoruz, çok mücadele ediyoruz, istiyoruz. Önümüzde 8 maçımız var bu maçların hepsini kazanmak istiyoruz. Önümüzdeki ilk maç Alanyaspor maçı. Alanyaspor da iyi bir takım. Kaliteli oyuncuları da var. Ama biz takım bütünlüğü özelliğini sahaya yansıtırsak kazanabileceğimiz bir maç diye düşünüyoruz" dedi.

"Gol vuruşu çalışıyoruz"

Takımın gol atamama problemi ile alakalı sorulan soruya ise Aybaba, "Çalışıyoruz, elimizdeki oyuncular belli. O oyuncuları daha çabuk nasıl oraya sokarız, oradaki son vuruşlarda daha etkili nasıl oluruz diye düşünüyoruz. İç sahada daha farklı bir hücum organizasyonu planlıyoruz. Bu maç ile başlayacağız, gerçi daha önceki MKE Ankaragücü maçında da başlamıştık buna. Bunları yapıyoruz, çalışıyoruz. Gol vuruşu çalışıyoruz. Biraz da şans bizim yanımızda olur diye düşünüyoruz, bunlar olursa gol sayısını artıracağız" yanıtını verdi.

"Oyuncularımızın haftalık performanslarına bakıyoruz"

Takımın sahaya nasıl çıkacağına ilişkin yöneltilen soruya deneyimli çalıştırıcı, "Takım bizim takımımız, oyuncularımızın hepsi bizim oyuncumuz. Rakibe göre de bakıyoruz, rakibin oyuncularına bakıyoruz. Oyuncularımızın haftalık performansına bakıyoruz. Ona göre bir takım oluşturuyoruz, öyle bir takım olabilir" şeklinde cevapladı.

Aybaba, sakatlığı süren Henri Saivet'in Alanyaspor maçında oynayamayacağını, bir sonraki hafta oynayacağını düşündüklerini söyledi.

Alanyaspor maçı hazırlıkları

Öte yandan yeşil-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Oyuncular antrenman esnasında serbest çalıştı. Bazı futbolcular salonda, bazıları ise sahada çalıştı. Teknik heyet kendi aralarında, ayak tenisi oynadı. Brezilyalı oyuncu Allano Lima ise, kaleye geçerek renkli görüntüler oluşturdu. 4