Bursaspor’un iç sahada Kasımpaşa’ya şansı tutuyor

Bu sezon özellikle evinde başarılı sonuçlar elde eden Bursaspor, çıktığı 14 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 25 puan topladı. Taraftarı önünde yalnızca Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir maçlarından puan çıkartamayan yeşil-beyazlılar, 4 maçtır da kaybetmiyor. Evinde oynadığı maçlarda 25 puanı hanesine yazdıran Le Guen’in öğrencileri, ligin 28. haftasında 8 Nisan Pazar günü Bursa’da Kasımpaşa’yı ağırlayacak.
Kasımpaşa’ya karşı şansı tutuyor
İç sahada en çok puan toplayan 6. takım olan Bursaspor'un, evinde Kasımpaşa'ya karşı da şansı tutuyor. İstanbul ekibi ile Süper Lig’de sahasında 8 maça çıkan Timsah, bu maçların 6’sında sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Evinde yalnızca 1 maçta kaybeden Bursaspor, 1 kez de sahadan eşitlikle ayrıldı.
Bursaspor’un Süper Lig’de Kasımpaşa’ya karşı oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:
2016/2017 Bursaspor 1 - 0 Kasımpaşa
2015/2016 Bursaspor 4 - 1 Kasımpaşa
2014/2015 Bursaspor 5 - 1 Kasımpaşa
2013/2014 Bursaspor 1 - 1 Kasımpaşa
2012/2013 Bursaspor 1 - 2 Kasımpaşa
2010/2011 Bursaspor 2 - 1 Kasımpaşa
2009/2010 Bursaspor 2 - 1 Kasımpaşa
2007/2008 Bursaspor 1 - 0 Kasımpaşa
Mesut Alan