Bursaspor’un iç sahada Kasımpaşa’ya şansı tutuyor

Bu sezon özellikle evinde başarılı sonuçlar elde eden Bursaspor, çıktığı 14 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 25 puan topladı. Taraftarı önünde yalnızca Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir maçlarından puan çıkartamayan yeşil-beyazlılar, 4 maçtır da kaybetmiyor. Evinde oynadığı maçlarda 25 puanı hanesine yazdıran Le Guen’in öğrencileri, ligin 28. haftasında 8 Nisan Pazar günü Bursa’da Kasımpaşa’yı ağırlayacak.

Kasımpaşa’ya karşı şansı tutuyor

İç sahada en çok puan toplayan 6. takım olan Bursaspor'un, evinde Kasımpaşa'ya karşı da şansı tutuyor. İstanbul ekibi ile Süper Lig’de sahasında 8 maça çıkan Timsah, bu maçların 6’sında sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Evinde yalnızca 1 maçta kaybeden Bursaspor, 1 kez de sahadan eşitlikle ayrıldı.

Bursaspor’un Süper Lig’de Kasımpaşa’ya karşı oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

2016/2017 Bursaspor 1 - 0 Kasımpaşa

2015/2016 Bursaspor 4 - 1 Kasımpaşa

2014/2015 Bursaspor 5 - 1 Kasımpaşa

2013/2014 Bursaspor 1 - 1 Kasımpaşa

2012/2013 Bursaspor 1 - 2 Kasımpaşa

2010/2011 Bursaspor 2 - 1 Kasımpaşa

2009/2010 Bursaspor 2 - 1 Kasımpaşa

2007/2008 Bursaspor 1 - 0 Kasımpaşa

Mesut Alan