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Bursaspor’un iç sahada tek mağlubiyeti Galatasaray’a karşı

Süper Lig’de geride kalan 12 haftada 18 puan toplayan Bursaspor, bu puanların 13’ünü iç sahada aldı. Le Guen’in öğrencileri, taraftarı önünde çıktığı 6 maçta sadece Galatasaray’a karşı sahadan puansız ayrıldı.

Bursasporun iç sahada tek mağlubiyeti Galatasaraya karşı

19 Kasım 2017 23:28

Ligde geride kalan 12 haftada 18 puan toplayan ve son 5 maçta ise rakiplerine boyun eğmeyen Bursaspor, özellikle iç saha performansıyla dikkat çekiyor. Ligde taraftarı önünde çıktığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde eden Timsah, topladığı 18 puanın 13’ünü bu maçlarda hanesine yazdırdı.

Sadece Galatasaray maçı

Taraftarı önünde oynadığı Alanyaspor, Akhisarspor, Osmanlıspor ve Antalyaspor karşılaşmalarında galibiyete uzanan Bursaspor, dün oynadığı Göztepe maçında ise sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı. Yeşil-beyazlılar, sadece ligin 6. haftasında Galatasaray müsabakasından puan çıkartamadı.

22 bin seyirci ortalaması

Timsah, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’ndaki 6 maçta 22 bin seyirci ortalaması ile oynadı. İç sahadaki ilk maç olan Alanyaspor mücadelesini 19 bin 486 taraftar takip ederken, Akhisarspor karşılaşmasında ise 20 bin 56 taraftar takımına destek verdi. Ligin 6. haftasındaki Galatasaray karşılaşmasında da 32 bin 677 biletli seyirci stadyumda yer alırken, bazı blokların cezalı olduğu Osmanlıspor müsabakasında ise 17 bin 27 kişi yeşil-beyazlı ekibe destek verdi. Antalyaspor karşılaşmasını 20 bin 881, dünkü Göztepe müsabakasını ise 22 bin 876 biletli seyirci takip etti.

Mesut Alan
 

 

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