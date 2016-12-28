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Bursaspor’un konuğu Aydınspor 1923

Bursaspor, Türkiye Kupası'nda yarın sahasında Aydınspor 1923 ile karşılaşacak.

Bursasporun konuğu Aydınspor 1923

28 Aralık 2016 11:40

Ziraat Türkiye Kupası’nda G Grubu’nda yer alan yeşil-beyazlılar, grupta çıktığı 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ederek, 3. sırada yer aldı. Timsah, grubun 4. maçında yarın geçtiğimiz hafta 1-0 mağlup olduğu Aydınspor 1923’ü konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 16.30’da başlayacak olan müsabakada Murat Özcan düdük çalacak. Özcan’ın yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Gökmen Olgaç yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan.

Yedek ağırlıklı kadro
Yeşil-beyazlılarda Süper Lig’de oynanan Gençlerbirliği maçının ardından izin alan as oyunculardan Harun Tekin, Del Valle, Pablo Batalla ve Cristobal Jorquera yarınki mücadelede yer almayacak. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’nun mücadelede Mert Örnek, Bünyamin Kasal, İsmail Can Cavuşluk gibi genç isimlere forma şansı vermesi bekleniyor. 

Mesut Alan


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