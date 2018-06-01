Bursaspor'un tesislerinin adı değiştirildi

Yeşil-beyazlı kulübün Olağan Genel Kurulu'nda oy birliği ile alınan kararın ardından Özlüce Tesisleri'nin ismi, Bursaspor Kulübü İbrahim Yazıcı Tesisleri oldu. Tesis girişindeki tabela, Başkan Ali Ay, yönetim kurulu üyeleri ve taraftarların katıldığı törenle yeni ismiyle değiştirildi.

Ali Ay, tabela değişim töreninde şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Bursaspor’umuzun 55. kuruluş yıl dönümü. Özellikle bugünü seçtik. Serkan Yazıcı, Efsun Yazıcı ve aileyi de aradım. Aile Bursa dışında olduğu için gelemedi. Kongrede bunun kararı alınmıştı. Bundan sonra tesisimizin adı Bursaspor Kulübü İbrahim Yazıcı Tesisleri olacak. Bütün yazışmalarımız, resmi evraklarımız Bursaspor Kulübü İbrahim Yazıcı Tesisleri’nden gidecek. Allah inşallah bizlere de böyle anılmayı nasip eder. Bu camiada Orhan Özselek’ler, İbrahim Yazıcı’lar çoğalsın. Biz de gereken değeri verelim. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.