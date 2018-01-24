Bursaspor’un yeni transferi ilk idmanına çıktı

Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını bugün yapılan antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Paul Le Guen nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü. Kondisyon salonunda başlayan antrenman 5’e 2 pas pres çalışmasıyla devam etti. Daha sonra koordinasyon çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması yapan yeşil-beyazlılar, son bölümde ise tam sahada taktik çalışma yaptı. Sakatlığı bulunan Ertuğrul Ersoy antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Kofi Atta ve Pablo Batalla’nın tedavilerine devam edildi. Yeni transfer Abdullahi Shehu da takımla birlikte ilk çalışmasını yaptı.

Yeşil-beyazlılar, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Mesut Alan