Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 5. haftasında sahasında Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına 1 günlük izinin ardından bugün akşam saatleride yapılan antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde gerçekleşen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan antrenman topla koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra yeşil-beyazlılar yarı sahada taktik çalışma yaptı.

Sakatlığı bulunan İsmail Konuk takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Jovic ile Onur ilk kez

Öte yandan yeşil-beyazlıların Polonya ekibi Wisla Krakow'dan kadrosuna kattığı Boban Jovic ile Ankaragücü'nden transfer edilen Onur Atasayar da ilk kez takımla birlikte antrenmana çıktı.

Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Akhisar Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve Özlüce Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini bekleyecek.

Mesut Alan