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Bursaspor'un yeni transferleri ilk antrenmanlarına çıktı

Bursaspor'un yeni transferinden Boban Jovic ile Onur Atasayar, yeşil-beyazlı takımdaki ilk antrenmanlarına çıktı.

Bursasporun yeni transferleri ilk antrenmanlarına çıktı

15 Ocak 2017 19:31

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 5. haftasında sahasında Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına 1 günlük izinin ardından bugün akşam saatleride yapılan antrenmanla başladı.
Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde gerçekleşen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan antrenman topla koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra yeşil-beyazlılar yarı sahada taktik çalışma yaptı.

Sakatlığı bulunan İsmail Konuk takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Jovic ile Onur ilk kez
Öte yandan yeşil-beyazlıların Polonya ekibi Wisla Krakow'dan kadrosuna kattığı Boban Jovic ile Ankaragücü'nden transfer edilen Onur Atasayar da ilk kez takımla birlikte antrenmana çıktı.
Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Akhisar Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve Özlüce Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini bekleyecek. 

Mesut Alan

Etiketler: Boban Jovic, Bursaspor, Onur Atasayar


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