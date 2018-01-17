Bursa'ya Arap turist yağdı, Uludağ ve Bursa’daki oteller doldu

Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Uludağ'da sömestir tatili için tüm hazırlıklar tamamlanırken, otellerdeki doluluk oranı da yüzde 100’e ulaştı. Uludağ’ın kayak turizmi için en önemli merkezlerden biri olduğuna dikkat çeken Türsab Başkanı Akkuş, “Özellikle Uludağ’ı biz son zamanlarda sadece Türkiye ve Avrupa’ya değil Ortadoğu’ya da tanıtmaya başladık. Özellikle Arap turizminin çok önem verdiğini, Arapların geldiği zaman mutlaka nasıl termallerimizi, şelalelerimizi görmek istiyorsa Uludağ’ı da görmek istiyorlar. Sömestri tatiline Ortadoğu’da, Arap ülkelerinde erken girmesi bizim önümüzü açtı. Karın da erken yağması ile Uludağ’da gerçekten de ciddi bir hareketlilik yaşanmasına sebep oldu. Biz her zaman Uludağ’daki konaklanmanın, sosyal alanların, sosyal tesislerin yetmediğini söylüyoruz. Bazı eksiklerimiz var bunları devletten acilen istiyoruz” diye konuştu.

Türkiye’deki 17 milyon 973 bin 913 öğrencinin 19 Ocak Cuma günü iki haftalık sömestri tatiline çıkacağını ifade eden TÜRSAB Güney Marmara Şube Başkanı Mehmet Akkuş, “Kayak turizmiyle ilgilenen ailelerimizin Uludağ’ı, termalle ilgilenen aileler de Bursa ve çevre illerdeki tesisleri tercih ediyor. Uludağ’da 15 tatille ilgili şu anda konaklanma için sıkıntı çekiyoruz. Yer kalmayan bazı otellere gelen misafirlerimizin konaklanmasını şehir merkezinde yapıp Uludağ’a teleferikle gidip gelmesini planlıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda şehir merkezlerinde de yer kalmadığı zamanalar oldu. O zaman da alternatif çözümler üretip bazı konaklamaları sadece otellerde değil pansiyonlarda ve villa kiralamalarıyla çözmüştük” dedi.

Abdullah Çibir