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Bursa’ya şehit ateşi düştü!

Hakkari’de şehit olan uzman çavuşun ateşi Bursa’ya düştü

Bursaya şehit ateşi düştü!

10 Temmuz 2017 17:28

Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Çukurca ilçesinde 2. Hudut Tugay Komutanlığı’na bağlı Orman Hudut Tabur Komutanlığı’na bölücü terör örgütü mensuplarınca bugün havan saldırısı yapıldı. Saldırıda 1 asker şehit olurken, 2 asker ise yaralanarak sevk edildikleri Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hain saldırıda şehit olan 22 yaşındaki Uzman Çavuş Harun Arvas’ın ailesinin Bursa’da ikamet ettiği öğrenildi. Aslen Vanlı olan şehidin babasının Bursa’da millî eğitimde görevli olduğu, annenin ise Bolu’da diğer oğlunun yanında olduğu bildirildi. Şehidin 7 kardeş olduğu belirtildi. 

Abdullah Çibir

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