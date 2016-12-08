BTSO Organize Sanayi Bölgeleri, Enerji ile Çevre ve Temiz Üretim Konseyleri toplantısına Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ın yanı sıra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz, bakanlık uzmanları, konsey üyeleri ve Bursa iş dünyası temsilcileri katıldı. Anıl Yılmaz, bakanlık olarak sanayide katma değerli üretimi ve verimli enerji kullanımını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Bu alanda dünyada 2000 yılından itibaren model fabrika uygulamasının başladığını belirten Yılmaz, “Bu fabrika modelinin Türkiye’de henüz bir örneği yok. Eğitim amaçlı ve gerçek bir fabrikada olması gereken bütün altyapı imkanlarıyla enerji verimliliğini ve katma değerli üretimi destekleyecek bir fabrika modelini Türkiye’de de kurmak için çalışmalarımıza başladık. Bakanlığımızın destekleriyle ilk fabrikayı Ankara’da kurmayı hedefliyoruz. Firmalarımızın verimliliğini artıracak bu projeyi Bursa’da da hayata geçirmek istiyoruz” dedi.

Anıl Yılmaz, bakanlığın verimli elektrik motorlarına dönüşüm sürecinden de bahsetti.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da Türkiye’nin enerjide dışa bağımlı bir ülke olduğunu belirterek, “Enerji ile Çevre ve Temiz Üretim Konseyleri vasıtasıyla eylem planlarımızı hızla hayata geçiriyoruz. BTSO olarak Bursa’mızın çevreyle dost ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine liderlik ediyoruz. Bununla birlikte alternatif enerji kaynaklarına ilişkin Ur-Ge ve kümelenme projelerimizi hayata geçirdik. Yaklaşık 2 yıl önce kurduğumuz Enerji Verimliliği Merkezi’mizle de firmalarımızın rekabet gücünü artırıyoruz. Bursa’mız, Bakanlığımızın ortaya koyduğu model fabrika projesinin hayata geçebileceği en önemli şehirlerden birisidir. Türkiye’nin üretim merkezi Bursa’da kurulacak model fabrikanın Enerji Verimliliği Merkezi’mizle birlikte kentimize ve firmalarımıza önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Böylesine önemli bir projeyi Bursa’ya kazandırmayı planlayan bakanlığımıza da teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz, toplantının ardından bakanlık yetkilileriyle birlikte BTSO tarafından hayata geçirilen MESYEB, Enerji Verimliliği Merkezi ile Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

