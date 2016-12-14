Ovakça'daki Tarık Şara Lisesi öğrencisi 15 yaşındaki Muhammet Osman, ayağındaki ağrı sebebiyle Şevket Yılmaz Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gitti. Doktorun muayene ettiği ve röntgene havale ettiği Osman, film çekildiği anda herkes birden telaşlandı. Pantolon kemerindeki oyuncak bomba ve tabancalı toka röntgende hemşire tarafından fark edilen Osman için hastaneye polis ekipleri çağrıldı.

Hastane boşaltılırken, polislerin dikkatiyle olay aydınlatıldı. Kendi doktorunun bile şaşırdığını anlatan Muhammet Osman, "Kimse röntgene girerken üzerimdeki metalleri çıkarmam konusunda uyarmadı. Filmin çıkmasını bekliyorduk. Hemşire bir bakmış, "Canlı bomba var, bomba düzeneği var" demiş. Bunun üzerine tüm emniyet ayağa kalktı. Hastaneyi boşaltmaya başladılar. Kendi doktorum bile "ne oluyor" dedi. Ben kontrol ettim. İyi ki burada patlatmadın" dedi. Ondan sonra aldılar beni götürdüler. Arama yaptılar. Polisler bir şey bulamadılar. Kemeri görünce polisler de şok oldu" dedi.

Kemerin tokasında bomba ve silah figürü olduğunu kaydeden Osman, "Beni bir anda canlı bomba ilan ettiler. Mağdurum. Özür bekliyorum. Daha önce hiç böyle bir şey başıma gelmedi" şeklinde konuştu.

Burak Türker - Uğur Uslubaş