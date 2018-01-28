Diğer
Kategoriler

Burseya Dağı ele geçirildi | Zeytin Dalı Harekatı'nda 9'uncu gün

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in kuzeydoğusundaki stratejik Burseya Dağı PYD/PKK'dan tamamen alındı.

Burseya Dağı ele geçirildi | Zeytin Dalı Harekatında 9uncu gün

28 Ocak 2018 15:05
Burseya Dağı ele geçirildi! - Tıkla İzle

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başlattığı Zeytin Dalı Harekatı 9’uncu gününde devam ediyor. Stratejik öneme sahip Burseya Dağı’ndaki çatışmalar şiddetlenirken, sabah saatlerinde bölge yoğun ateş altına alınmıştı. Elde edilen ilerleme ile Burseya Dağı, terör örgütünden alındı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum İl Kongresi öncesi yaptığı açıklamada "Askerimiz dağları deliyor. Az önce komutanla görüştüm, Burseya Dağı düşmek üzere. Şu ana kadar 484 terörist öldürüldü" diye konuşmuştu.

TSK'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri ve desteklediği Özgür Suriye Ordusu tarafından, 28 Ocak 2018 tarihinde saat 14.30 sularında Barşah (Burseya) dağı ele geçirilmiştir. Halen bölgenin teröristlerden temizlenmesi faaliyetleri sürdürülmektedir. Hava harekatı, taarruz helikopterleri, silahlı insansız hava araçları ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen harekat, planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir." 

Burseya Dağı nerede ve önemi nedir? Suriye Burseya son durum ne haritası nasıl? Burseya Dağı nerede ve önemi nedir? Suriye Burseya son durum ne haritası nasıl?

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç