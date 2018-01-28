Burseya Dağı nerede ve önemi nedir? Suriye Burseya son durum ne haritası nasıl?

AK Parti Çorum 6. Olağan İl Kongresi öncesinde vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Az önce komutanla görüştüm. İnşallah biraz sonra Burseya tepesini de düşüreceğimizi söyledi." dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteği ile sahada ilerleyen Özgür Suriye Ordusu'na bağlı muhalif gruplar Afrin'e doğru yürümeye devam ediyor. Afrin'e koridor açmak için kritik öneme sahip olan Burseya Dağı, karadan obüs ve tanklarla, havadan ise uçaklarla yoğun bombardıman altına alındı. Yoğun çatışmaların sürdüğü kritik noktayla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biraz evvel komutanla konuştum, 'İnşallah biraz sonra Burseya Tepesi'ni düşüreceğiz' dedi." ifadelerini kullandı. Zeytin Dalı Harekatı'nın 3. gününde PKK/PYD'li teröristlerin elindeki stratejik Burseya Dağı'nda kontrol sağlanmıştı. Burseya Dağı, operasyonun 9'uncu gününde tamamen ele geçirildi. TSK ve ÖSO'nun ele geçirdiği Burseya Dağı tam olarak nerede yer alıyor ve neden önemli? İşte merak edilenler...

BURSEYA DAĞI NEREDE?

Burseya Dağı, Azez ile Kilis'e bakması dolayısıyla TSK, ÖSO ve Türkiye'nin topraklarını tehdit etmekteydi. Terör örgütü, Burseya Dağı'nın hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan konumu sayesinde bu bölgelerdeki sivilleri havan, top ve füze saldırılarıyla hedef alıyor.

Burseya'nın teröristlerden temizlenmesiyle Türkiye sınır hattı ile birlikte Azez ve çevresindeki Suriyeli sivillerin güvenliğine yönelik tehditler azalmış olacak.

TSK öldürülen terörist sayısını açıkladı | 37 terörist daha! Toplam sayı 484’e çıktı...

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı” başlatılmıştır.

Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir. Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Hava Kuvvetleri tarafından gece süresince gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir. Harekâta katılan 7 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir. “Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre gece süresince 37 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 484 olmuştur. “Zeytin Dalı Harekâtı” planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir” denildi.