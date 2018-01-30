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Burseya Dağı zaferi Azez'de teşrik tekbirleri ile kutlandı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Burseya Dağı’nın terör örgütünden alınmasının ardından Azez'de minarelerden teşrik tekbirleri getirildi.

Burseya Dağı zaferi Azezde teşrik tekbirleri ile kutlandı

30 Ocak 2018 09:04
Burseya Dağı zaferi Azez'de teşrik tekbirleri ile kutlandı - Tıkla İzle

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman askerleri tarafından Suriye’nin Afrin bölgesini teröristlerden temizleyerek barış ve istikrarı sağlamak için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Burseya Dağı bölgedeki terör örgütlerinden temizlendi. Afrin’deki Azez köyünde bulunan Burseya Dağı’nın PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEŞ’li teröristlerden temizlenmesi sonrasında minarelerden teşrik tekbirleri yükseldi. Azez Siccu köyü ve Tel Rıfat halkı TSK ve ÖSO'nun elde ettiği zaferi minarelerden yükselen teşrik tekbirleriyle kutladı.

Bölge halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da sevgi gösterisinde bulundu. Terör örgütünün zulmünden kurtulan halk ,"Türkler ve ümmetin ordusu TSK geldi" diyerek teşrik tekbirleri getirdi. Yaşanan manevi atmosfer kameralara yansıdı. 

Etiketler: afrin, burseye dağı, erdoğan, tsk

 

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