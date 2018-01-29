Diğer
Kategoriler

Burseya Dağı'na Türk bayrakları asılıyor

Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda bulunan 2 Türk bayrağı, direkleri ile birlikte dün YPG/PYD/PKK’dan temizlenen Suriye’nin Burseya Dağı'na dikilmek üzere götürüldü.

Burseya Dağına Türk bayrakları asılıyor

29 Ocak 2018 12:33

Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan yaklaşık 100 metre ileride bulunan 2 Türk bayrağı, direkleri sökülerek iş makinalarına yüklendi. Kilis İl Özel İdaresine bağlı kamyon ve iş makinalarına yüklenen direkler, daha sonra çok sayıda askeri zırhlı araçlar ile birlikte Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan geçilerek Suriye’nin Azez kenti sınırlarında yer alan Burseya Dağı'na götürüldü.

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan da konvoyla birlikte geniş güvenlik önlemleri altında Suriye topraklarına geçerek Burseya Dağı'na gitti. 

Dün TSK ve ÖSO’nun operasyonu ile stratejik bir öneme sahip olan Burseya Dağı havadan ve karadan yoğun bombardıman altına alınmış ve bölge terör örgütlerinden arındırılmıştı. 

Cahit Özçelik - Volkan Kayalar
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç