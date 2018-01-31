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Burseya Dağı’ndaki PKK/PYD kampı görüntülendi

Terör örgütü PKK/PYD'den temizlenen Burseya Dağındaki eğitim kampında silahlar, örgütsel dokümanlar ve sözde terörist başı Abdullah Öcalan’ın posterleri bulundu.

Burseya Dağındaki PKK/PYD kampı görüntülendi

31 Ocak 2018 15:44
Burseya Dağı’ndaki PKK/PYD kampı görüntülendi - Tıkla İzle

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Burseya Dağı geçtiğimiz günlerde ele geçirilmişti. Stratejik öneme sahip dağın ele geçirilmesinin ardından bölgede ilerleyişine devam eden Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu, bölgeyi karış karış inceliyor. Burseya Dağı’ndaki PKK/PYD’nin eğitim kampı da an be an görüntülendi. Kampta teröristlerin cesetlerinin yanında, terör örgütü PKK sözde elebaşı Abdullah Öcalan’ın posterleri, örgüte ilişkin bilgilerin yer aldığı defterler, örgüt dokümanları ve kitapları, lav silahları, imha edilmemiş el yapımı bombalar yer aldığı görüldü. Kürtçe yazıldığı görülen bir defterde silah, mayın ve bomba yapımına ilişkin bilgilerin yer aldığı da tespit edildi.

Volkan Kayalar - İsmail Coşkun
 

Etiketler: abdullah öcalan, pkk

 

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