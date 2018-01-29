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Burseya Dağı’ndaki tünel ve hendeklerin görüntüleri ortaya çıktı

Zeytin Dalı Harekatı’nda Afrin’in kuzeydoğusunda bulunan stratejik öneme sahip Burseya Dağı, terör örgütü PYD’den temizlendi. Teröristlerden temizlenen bölgedeki tünel ve hendeklerin görüntüleri ortaya çıktı.

Burseya Dağındaki tünel ve hendeklerin görüntüleri ortaya çıktı

29 Ocak 2018 01:43


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin’in kuzeydoğusunda bulunan stratejik öneme sahip Burseya Dağı’nı terör örgütü PYD’den temizledi. İşgalci PYD’li teröristlerden arındırılan bölgede, birbirine bağlı tünel ve hendekler ortaya çıktı. Teröristlerin, insan boyunda kazılan hendek ve tünelleri kaçış yolu olarak kullandıkları tespit edildi. Tünellerde bulunan gıda ve diğer yaşam malzemeleri, bölgeden gelen görüntülere yansıdı.

Terör örgütü mensuplarının tünel, hendek ve diğer sözde yaşam alanlarında, el yapımı patlayıcı ve mayınlı tuzaklara karşı arama imha faaliyetleri başlatıldı. Bölgedeki güvenlik çalışmaları sürdürülüyor.

Musa Erdoğan
 

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