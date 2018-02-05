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Burseya-Darmık dağları arasında sıcak çatışma

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Burseya Dağı'nın alınmasından sonra batıya doğru operasyonlar devam ediyor. Yoğun sisin etkili olduğu bölgelerde güvenlik güçleri ile YPG unsurları arasında sıcak çatışmalar yaşanıyor.

Burseya-Darmık dağları arasında sıcak çatışma

05 Şubat 2018 13:31
Burseya-Darmık dağları arasında sıcak çatışma - Tıkla İzle

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye’nin Afrin kentine yönelik başlatılan operasyonun 17’nci gününde sınıra sıfır noktada bulunan Sakarya Tepesi bölgesinde çatışma çıktı. Yakın mesafeden olduğu gözlenen çatışma sesleri sınır köylerinden hissediliyor. Sınır birliklerine bağlı obüslerin YPG mevzilerini imha etmesinin ardından ÖSO askerlerinin ilerleyişi sırasında çıkan çatışma sabah saatlerinden itibaren etkili sise rağmen devam ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları geçtiğimiz günlerde Burseya ve Darmık dağları arasındaki tepelerde bulunan YPG mevzilerini havadan imha etmişti. TSK ve ÖSO askerlerinin bu noktalardan EYP ve mayınları temizleyerek ilerleyişi sürüyor. 

Orhan Erkılıç - Volkan Kayalar
 

 

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