Burslar öğrencinin motivasyonunu artırıyor

LYS sonuçlarının açıklanmasıyla tercih maratonunda ter dökmeye başlayan üniversite adayları, geleceklerini belirleyecek olan üniversite seçimini yaparken birçok konuyu süzgeçten geçiriyor. Bunlardan biri de burs konusu. Özellikle vakıf üniversitelerini tercih etmeyi düşünen öğrenciler için hayati önem taşıyan burs olanakları, zaman zaman bir adayın kararını tamamen değiştirebiliyor.

100 öğrenciden 86’sına burs!

Türkiye’nin en büyük vakıf üniversitelerinden İstanbul Aydın Üniversitesi de (İAÜ), öğrencilerine sunduğu geniş burs olanaklarıyla üniversite adaylarının dikkatini çekiyor. Her 100 öğrencisinden 86’sına burs veren üniversitede öğrenciler, normal öğrenim süresi boyunca burslarını devam ettirebiliyor. Üniversitede ayrıca, belli şartları yerine getirerek, burssuz başlanan öğrenim hayatına bursla devam etmek mümkün.

Tıp öğrencilerine ayda 4000 tl destek!

Tıp fakültesi burslarına özel önem veren İstanbul Aydın Üniversitesi, tıp fakültesinin de tercih edildiği MF-3 puan türünden LYS’de ilk 10 bine giren tüm öğrencilere yüzde 100 burs olanağı sunuyor. İAÜ Tıp Fakültesinde öğrencilere ayrıca, LYS başarı sırasına göre, ayda 4 bin TL’ye varan nakdi eğitim desteği de sunuluyor. Liseden okul birincisi olarak gelen ve İAÜ bölümlerini ilk beş sırada tercih eden öğrencilere de burs veren üniversite, belli şartları sağlayan öğrencilerine, yurt dışında ücretsiz yüksek lisans ve doktora imkanı ile ayda 500 TL’ye kadar nakdi eğitim desteği de veriyor.

İşte İAÜ bursları

İstanbul Aydın Üniversitesinin mevcut burs yelpazesi şöyle:

Tıp Fakültesi Bursu

MF-3 puan türünden tıp fakültesini kazanan ilk 10 bin içindeki öğrencilere yüzde 100 burs ve aylık 4.000 TL’ye varan eğitim desteği veriliyor.

Onur Bursu

İAÜ lisans programlarından Dil Puanı ile öğrenci alan bölümlerin dışındakilerden birini ilk üç sırada yazan öğrencilere veriliyor.

Tercih Bursu

İAÜ’nün birçok önlisans ve lisans bölümünü ilk beş sırada tercih eden öğrencilere yüzde 30 ‘Tercih Bursu’ veriliyor.

Eğitime Destek Bursu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Teşkilatı, Milli Eğitim Bakanlığı mensuplarının çocuklarına, şehit ve gazi çocukları ve kardeşlerine, terör şehidi çocuk ve kardeşlere, üniversitede okuyan kardeş öğrencilere yüzde 10 oranında ‘Eğitime Destek Bursu’ veriliyor. Şehit çocuklarına ayrılan özel kontenjanlarla burs oranı yüzde 100’e de çıkabiliyor.

Üstün Başarı Bursu

Eğitim aldığı bölümde ilk üçe giren öğrencilere bir sonraki akademik yıl için ‘Üstün Başarı Bursu’ veriliyor.

Sporda Başarı Bursu

Ulusal ve uluslararası yarışmalarda altın madalya alan ve Milli Sporcu olan öğrencilere veriliyor.

Teşvik Bursu

TÜBİTAK’ça tespit edilen uluslararası yarışmalarda altın, gümüş ve bronz madalya alan ve ödül aldıkları alanlarda İAÜ bölüm/programlarını tercih eden öğrencilere yüzde 10 oranında ‘Teşvik Bursu’ veriliyor.

Okul Birinciliği Bursu

Liseyi birincilikle bitiren ve İAÜ’deki bölümlerden birçoğunu ilk beş sırada tercih ederek yerleşen öğrencilere, öğrenim sürelerince yüzde 30 ‘Okul Birinciliği Bursu’ veriliyor.

Kurucu Vakıf Bursu

Öğrenim durumu ve ödeme güçlükleri göz önünde bulundurularak kurucu vakfın belirleyeceği sayıda ve miktarda veriliyor.

