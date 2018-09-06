Burt Reynolds kimdir? Burt Reynolds öldü mü?

Burt Reynolds, 11 Şubat 1936 tarihinde ABD, Georgia, Waycross'de Fern H. (Miller) ve Burton Milo Reynolds çiftinin oğlu olarak doğmuştur. Tam adı Burton Leon Reynolds Jr.'dır. Palm Beach Lisesinden 1954 yılında mezun oldu. Üniversite için Florida'ya taşındı, futbol bursuyla Florida State Üniversitesinde iki sene okudu. Sakatlanınca 1958 yılında futbolu ve okulu bırakarak sinema oyuncusu olmak için New York'a gitti.

1955 yılında "Gunsmoke" adlı televizyon dizisinde oynamaya başladı. Ardından 1959yılında"Riverboat", 1966yılında Dedektif Teğmen John Hawk rolünü oynadığı "Hawk" adlı dizide rol aldı.