TFF 1. Lig’in 12. haftasında deplasmanda Adana Demirspor’a 2-1 mağlup olan Göztepe’de Teknik Direktör Okan Buruk maç sonunda açıklamalarda bulundu. Buruk, “Öncelikle maçın öncesi tabii ki geçen haftadan cezalılarımız, sakatlarımız vardı. Bu maça başlarken kazanmak için buraya geldi. Bizim istemediğimiz şekilde çok büyük bir maç oldu. Maçın başında adana Adana Demirsporun daha istekli bizim kalemize daha çok gelmeye çalışan olduğunu gördük. Oyunun 10-15 dakikasını çok doğru oturtamadık. Oyuna ortak olmaya çalıştık gol pozisyonları da bulduk. Gol pozisyonları da verdik ilk yarıda. Ama 1-0 öne geçtikten sonra rakibin savunmayı boşaltarak çok fazla öne çıkarak kaybettiği toplardan sonra verdikleri boşluklar bizim ikinci golü bulmamıza yol açabilirdi ilk yarı. İkinci yarıya başlarken özellikle rakibin alanları bize vereceğini düşünürken yediğimiz 2 tane gol maçı farklı bir yere götürdü. Daha sonra hücum hamleleri yapmaya çalıştık. Oyunun üstünlüğünü ele aldık. Rakibinde hızlı hücumları aldı. Rakip de 2-1’den sonra kalesini savundu. Ceza sahasına kadar çekildiği pozisyonlar oldu. İkinci golü bulamadık ama. O yüzden Adana Demirspor’u tebrik ediyorum. Kazanadığımız için üzgünüz. 8 haftalık kaybetmeme periyodumuz vardı onu bozduk ve 3 puan kaybettik” diye konuştu.

Cemil Serezli - Umutcan İşledici