Buruk: “As kadromuzla mücadele ettik”

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında T.M. Akhisarspor, sahasında ağırladığı Galatasaray’a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan T.M. Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, “Maça çok kötü bir senaryo ile başladık. Kalemize ilk gelen ve ikinci gelen top gol oldu. Oyuna iyi başladığımızı düşünüyordum ama bir anda yaptığımız iki hata rakibimizin 2-0 öne geçmesine neden oldu. Galatasaray gibi bir takıma karşı 2-0 geriden bir oyun oynamak çok zordu ama maçın büyük bir bölümünde, doğru ve istekli oyunu, rakibi kendi sahasından çıkartmayan oyunu büyük bir bölümde oynadık. 2-1’e getirdik. Kaçırdığımız bir penaltı vardı. Son bölümde rakibimize biraz daha fazla pozisyon verdik tabii biz de riskler aldık. Onun yanında tabii yorgunluklar başlamıştı. İkinci yarıya baktığımızda en azından beraberliği hak eden bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bunu yakalayabilirdik. Ama istediğimiz gibi bitmedi. Oyuncularıma teşekkür ediyorum, çok emek verdiler. Maçın son saniyesine kadar oyunu bırakmadılar. Onlara teşekkür ediyorum. Galatasaray’ı da bu galibiyetten dolayı kutluyorum. Perşembe günü kupa finalimiz var. Artık kafamızı kaldırıp kupa finaline hazırlanacağız. Çok fazla sakatımız vardı. Kulübede çok sayıda yarım oyuncumuz vardı. İnşallah Türkiye kupasını kazanıp, ligde hak ettiğimiz puanları alırız. Son 2 hafta daha stresli olacak bizim için oyuncularıma her zaman olduğu gibi güveniyorum. İnşallah her şey daha güzel olacak” dedi.

“As kadromuzla mücadele ettik”



Bir gazetecinin, ilk 11’de yer alan 3 oyuncuya bugün kupa finalini düşünerek mi yer vermediğiyle ilgili sorusuna yanıt veren Buruk, “Fiziksel olarak daha iyi olan oyuncuları seçmeye çalıştım. Caner zaten sakattı. Tam olarak hazır değildi. Ömer ile kadir arasında bir seçim yaptım. Kadir de bugün iyi oynayan oyuncularımızdan biriydi. Onun dışında Olcan sadece geçen hafta bizimle oynamıştı. Bu hafta orada daha dinamik olan Onur’u tercih ettim. O da maçın bir bölümünde iyi oynadı. Larsson’un da bir sakatlığı var. Maçın 90 dakikasını çıkarabilecek durumda değildi. Böyle ‘as oyuncularını oynatmadı’ gibi bir şey yok. Geçen hafta da Larsson’u son bölümde kullanmıştık. Geçen hafta baktığımızda bir-iki oyuncu değişikliğimiz oldu. As kadromuzla mücadele ettik. Elimizdeki hazır oyuncularla oynadık. Galatasaray’a karşı bugün sahadaki fark neydi derseniz; iyi oynayan takım ikinci yarı bizdik. Rakibimizin çok kaliteli ayakları vardı. Bunları gösterdiler. İkinci yarı topa sahip olmada yüzde 70’lere çıktık. Galatasaray gibi bir takıma karşı bunu yapmak zordur. Oyuncularımın performansından memnunum. Oyuncuların sağlığı her şeyin üstünde oluyor. Bir oyuncumu yüzde 50 durumdayken oynatıp 2-3 ay sakatlanmasını istemem” diye konuştu.

Kupa finali tarihinin değiştirilmesiyle ilgili soruya da cevap veren Buruk, “Bu federasyonun kararıydı. Bizim için de daha iyi oldu tabii. En azından 4 gün dinlenmiş olacağız” dedi.