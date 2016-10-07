Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Buruk, gelişmiş kamera sistemi, suya ve toza dayanıklı tasarımı, stereo hoparlör sistemi ve uzun pil ömrü sağlayan güçlü A10 Fusion çipli yeni iPhone 7 ve iPhone 7 Plus akıllı telefonları satışa sunmaya hazırlandıklarını belirtti. Buruk, Aboneler, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus telefonlarını 14 Ekim Cuma günü itibariyle Vodafone mağazalarından ve vodafone.com.tr adresinden satın alınabileceğini açıkladı.

Buruk, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Vodafone Türkiye olarak, dijital bağlantılı yaşamı bireyler için kolay ve erişilebilir kılmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, gelişmiş teknolojilerle donatılan iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’ı tüm Türkiye’de abonelerimize sunacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. iPhone 7’nin benzersiz teknolojisinin Vodafone avantajlarıyla birleştiğinde tüketicilerimizin dijital deneyimini eşsiz kılacağına inanıyoruz” dedi.