Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » Buruk: 'iPhone 7 ve iPhone 7 Plus telefonları 14 Ekim’de satışa sunulacak'

Buruk: 'iPhone 7 ve iPhone 7 Plus telefonları 14 Ekim’de satışa sunulacak'

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Buruk, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus akıllı telefonların 14 Ekim'den itibaren Vodafone'da satışa sunulacağını açıkladı.

Buruk: iPhone 7 ve iPhone 7 Plus telefonları 14 Ekimde satışa sunulacak

07 Ekim 2016 12:11

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Buruk, gelişmiş kamera sistemi, suya ve toza dayanıklı tasarımı, stereo hoparlör sistemi ve uzun pil ömrü sağlayan güçlü A10 Fusion çipli yeni iPhone 7 ve iPhone 7 Plus akıllı telefonları satışa sunmaya hazırlandıklarını belirtti. Buruk, Aboneler, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus telefonlarını 14 Ekim Cuma günü itibariyle Vodafone mağazalarından ve vodafone.com.tr adresinden satın alınabileceğini açıkladı.

Buruk, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Vodafone Türkiye olarak, dijital bağlantılı yaşamı bireyler için kolay ve erişilebilir kılmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, gelişmiş teknolojilerle donatılan iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’ı tüm Türkiye’de abonelerimize sunacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. iPhone 7’nin benzersiz teknolojisinin Vodafone avantajlarıyla birleştiğinde tüketicilerimizin dijital deneyimini eşsiz kılacağına inanıyoruz” dedi.

Etiketler: Ender Buruk, iPhone 7, vodafone


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!